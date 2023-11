Prendiamo due casi limite, distanziati di una settimana esatta l’uno dall’altro (e in entrambi i casi le partite coinvolte si sono disputate alle 15), per provare ad aggiungere un ulteriore elemento ad una discussione che tiene banco da tempo sui campi della Serie A e non soltanto.I due casi limite in oggetto sonoper un pestone ravvisato dalla tecnologia poco prima che l’attaccante sorprendesse Maignan con un tiro dalla distanza.- In un caso il protocollo contempla che, essendo nata una nuova fase di gioco successiva all’offside di Olivera (recupero del pallone della Salernitana prima dell’errore di Legowski ed il recupero con assist di Lobotka), non ci fosse modo di correggere il grave errore dell’assistente Liberti; nel secondo, lo stesso protocollo consente di vivisezionare un’azione e valutare un contatto di gioco - lampante nella sua dinamica - come grave a tal punto da inficiare la validità della rete di Piccoli.(entrambi i calciatori hanno lo sguardo rivolto verso il pallone), tanto che il difensore del Milan non protesta, si rialza immediatamente e prova a contrastare il suo avversario. Indipendentemente dalle errate valutazioni fatte sul campo dall’arbitro Rapuano sette giorni fa e di Abisso in questa circostanza,- Le parole, composte ma ferme, del presidente del Lecce Sticchi Damiani vanno proprio in questa direzione e non possono che essere recepite con favore., quando il senso del gioco - fatto anche di contatti fortuiti e talvolta inevitabili - risulta stravolto rispetto ai suoi princìpi. Vogliamo rammentare, per esempio, il leggero pestone assestato da Adli ad Ebosele, che genera il rigore per l'Udinese a San Siro sabato scorso? La definizione di “chiaro ed evidente errore” appare sempre più sfumato e, questo sì, figlio della discrezionalità: qualcosa non va nel protocollo VAR e due degli episodi più recenti ce l’hanno confermato.