E’ un copione già visto quello riproposto nei giorni scorsi dall’ex calciatore dell’Atalanta Joakim Maehle , che ha atteso la sosta riservata agli impegni delle nazionali ed il rientro in patria per vuotare il sacco sulla sua esperienza in nerazzurro e riservare in particolareSeguito a ruota da, anche lui recentemente oggetto di una cessione (in Arabia Saudita) e di un rapporto tutt’altro che idilliaco col suo vecchio allenatore.in Italia, realtà nella quale si fa sempre un’enorme fatica a scindere la valutazione sul professionista da quella sulla persona, legata a dei canoni di simpatia/antipatia molto soggettivi e indotti forse dal metodo di comunicazione - molto diretta, talvolta spigolosa - scelta dal diretto interessato.- Maehle e Demiral si inseriscono nel solco di una lista abbastanza importante di calciatori il cui ego ha finito per entrare in contrasto con quello di Gasperini e che abbiamo prontamente documentato su Calciomercato.com. Fatti, non opinioni, che nel suo modo di amministrare lo spogliatoio e di gestire il proprio gruppo di lavoro, il tecnico di Grugliasco si attribuisca un ruolo di leader assoluto e di catalizzatore. Che questo finisca per convertirsi in qualcosa di “dittatoriale” è un punto di vista parziale, che questa circostanza si sia riproposta in più occasioni e che da qualcuno possa essere considerato. Esclusa la brevissima esperienza all’Inter nella stagione 2011/2012,, portata nell’ultimo quinquennio a livelli impensabili di continuità di rendimento. Due volte consecutivamente in Champions League, due in Europa League e persino a giocarsi in due occasioni la conquista della Coppa Italia. Merito di una programmazione che parte da lontano ed ascrivibile principalmente alla competenza dei dirigenti scelti dalla famiglia Percassi, ma passata indiscutibilmente dal lavoro dell’allenatore in carica dal 2016. I risultati sono il principale strumento di giudizio per valutare l’operato di un qualsiasi allenatore, quindi anche quello di: da Caldara, Kessie, Gagliardini arrivando sino a Hojlund e con la speranza di fare altrettanto per l’ex milanista De Ketelaere. Conquiste sulle quali nessuno può avere molto da eccepire, nemmeno chi ha posto nuovamente l’accento sull’aspetto caratteriale piuttosto che su quello tecnico, fomentato dalla classica intervista “fuori tempo massimo” e “a distanza di sicurezza”.