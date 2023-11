, in vista di un- di ritorno dalla missione commerciale a Dubai -(la gran parte di natura muscolare) è una questione che si protrae da almeno quattro stagioni e con cifre sempre crescenti e sempre più allarmanti. Ma si tratta soprattutto del primo vero momento della stagione nella quale il management insediatosi la scorsa estate al posto del “tridente” formato da Gazidis, Maldini e Massara si adopera in una mossa concreta per affrontare una problematica di natura sportiva., nel momento più delicato della gestione Pioli e della prima sliding door di questa annata,con un ruolo di consigliere privilegiato del patron Gerry Cardinale, principalmente di raccordo tra spogliatoio e uffici di Casa Milan., ad affrontare i delicatissimi momenti successivi ad una partita prima stradominata e quasi vinta e poi gettata al vento e quasi persa a tempo scaduto - con tutto il corredo delle polemiche per gli ennesimi stop a gara in corso e la frustrazione che ha portato all’espulsione di Giroud,Col presidente Scaroni (sempre più proiettato sul progetto del nuovo stadio) a Milano, Furlani a Dubai per inaugurare l’apertura del nuovo quartier generale rossonero negli Emirati e il capo dell’area sportiva Moncada in giro per l’Europa a svolgere l’attività a lui più cara di scouting.La vittoria convincente contro il Paris Saint-Germain, che riapre scenari ottimistici per la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League e a prospettive fondamentali di guadagni e di crescita del marchio, aveva probabilmente illuso più di qualcuno che il peggio fosse alle spalle e che la sequenza negativa inaugurata dal ko casalingo con la Juventus e proseguito col pesante ko di Parigi, il pari in rimonta subito a Napoli e lo scivolone inaspettato con l’Udinese fosse un lontano ricordo.considerato ancora come l’uomo giusto per raddrizzare una stagione complicatasi all’improvviso ma in grado ancora di regalare soddisfazioni.- La ricetta ideale forse non esiste nemmeno, ma, insignito di poteri decisionali maggiori dopo l’addio di Maldini e la creazione di un’area sportiva più snella,Condizionato pesantemente da un problema infortuni del quale Pioli è da considerarsi corresponsabile - essendo la guida dello staff di sua fiducia - e per il quale non sembra avere la soluzione.Una presa di coscienza importante per provare a correggere la rotta prima che sia troppo tardi.46 gol in 81 presenze.