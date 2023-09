Il calcio ogni tre giorni è effimero ed illusorio per natura e non fa eccezione questo avvio di campionato di italiano, capace in poche ore di ribaltare presunte certezze assolute e produrre, in alcuni casi, clamorose giravolte. Tra le cose che si possono dire ed affermare con ragionevole certezza c’è che- quello che avrebbe dovuto essere all’insegna della maturità e della consapevolezza e di un salto di qualità dopo due finali europee consecutive -se lo Special One non riuscirà a brevissimo a trovare i giusti correttivi., dai giocatori in campo, dalla società nella gestione di un post-partita e di un momento generale di difficoltà.Stando ai dati ufficiali contenuti nell’ultimo bilancio consolidato del club giallorosso, quello con data 30 giugno 2022, con(dai 226,5 milioni di euro del 2020/2021 si è passati a 205,8),dai 374,9 milioni di partenza ai quasi 401 registrati nel più recente consuntivo - a causa di un aumento dei costi del lavoro di una trentina di milioni - e unala più alta di sempre nella storia della Roma. Cifre verosimilmente destinate a calare quando sarà approvato il prossimo esercizio, complici gli incassi da stadio tornati a crescere dopo le limitazioni per la pandemia (e i vari pienoni registrati all’Olimpico) e il percorso in Europa League della formazione giallorossa. Maper rispettare i paletti dettati dal settlement agreement e di una robusta opera di cessioni per arrivare alla fatidica quota dei 30 milioni di euro di plusvalenze al 30 giugno scorso che il responsabile dell’area tecnica Tiago Pinto ha sfiorato, costringendo la proprietà al pagamento di una esigua multa.- Limitazioni che hanno dettato una strategia sui trasferimenti molto chiara, conA cui vanno aggiunti i costi derivanti dai loro ingaggi al lordo e di quelli di Ndicka, Aouar, Azmoun e Kristensen, le altre operazioni chiuse da Pinto a costo zero. Prendendo in prestito i calcoli dei colleghi di Calcio e Finanza, affari che hanno presentatoquelli derivanti dalle cessioni di Ibanez in Arabia (28,5 milioni), di Matic al Rennes (3 milioni), di Reynolds al Westerloo (3,5) e Villar al Granada (1,5), insieme alle mancate spese per calciatori come Wijnaldum, Camara, Coric e Bianda, che non fanno più parte dell’organico di Mourinho. E conteggiando pure Smalling, che al 30 giugno scorso si svincolava e faceva risparmiare una quota di ammortamento del suo cartellino, salvo poi accordarsi per prolungare il suo contratto., ma con tante, tantissime, incognite rimaste in eredità sul reale rafforzamento della squadra da un punto di vista tecnico.- A torto o a ragione a seconda del punto di vista dal quale si voglia valutare la situazione,, ad oggi ben lontano dagli standard di rendimento ammirati con l’Eintracht Francoforte,Parlando di Renato Sanches - vero e proprio pallino di Tiago Pinto per sua stessa ammissione - Aouar e pure di Dybala, l’allenatore portoghese ha giocato a carte scopertissime, ammettendo che il loro arrivo sia stato possibile in quanto trattasi di calciatori che da un punto di vista atletico non offrivano e non offrono garanzie totali, tali da meritarsi la chiamata di club più prestigiosi.sotto ogni punto di vista.per agevolare il lavoro di Mourinho, ingaggiato a 7 milioni di euro a stagione per essere il risolutore di ogni tipo di problema. E’ presto per trarre bilanci definitivi, certo, ma oggi lo Special One si scopre mai così solo e abbandonato in mezzo alla tormenta.