: anche quando i tempi erano molto diversi e la Serie A era ancora meta molto ambita dai grandi giocatori, la sua gestione era quella dei piccoli passi per arrivare ai traguardi importanti.della società e al massimo è su questo che la managerialità del presidente biancoceleste può essere messa in discussione. E, badate bene, laormai da qualche anno registra regolarmente dei rossi a bilancio, quindi l’accusa che i soldi non vengano spesi sul mercato è facilmente smentibile., analisi delle partite e degli avversari. Un allenatore che, dalla gavetta in Serie D ed in Serie C, passando per Empoli e Napoli, si è meritato le chiamate di Chelsea e Juve: senza rinunciare al suo stile, senza rinunciare ai suoi princìpi di gioco ma dimostrando allo stesso tempo, negli anni, di non aver aggiornato una visione del calcio a 360° che oggi può essere visto come un limite.e delle cinque sostituzioni in parte può ovviare. La Lazio quest’anno ha un organico con maggiori opzioni che in passato, ma per il suo allenatore, abituato da sempre a lavorare con gruppi molto ristretti composto dai giocatori in grado di assorbire meglio i suoi concetti, le rotazioni continuano ad essere il tallone d'Achille della sua gestione E le frasi di Sarri nella conferenza stampa post-Milan sulla rosa allestitagli in estate da Lotito, lontana dalle sue desiderata, ha creato una situazione di fortissima tensione nell’ambiente biancoceleste.- E’ bene rammentare che quest’estate l’allenatore toscano ha vinto la sua personale guerra con l’ex direttore sportivo Tare, ottenendo la possibilità di incidere maggiormente nella scelta dei calciatori. L’estate appena andata in archivio ci ha raccontato che non tutto è stato rose e fiori , mae di ricevere in regalo tutti i calciatori richiesti, indipendentemente dal prezzo?se a migliorare non sarà la qualità complessiva dei nostri dirigenti. Ma questo oggi non può essere un tema prioritario per Sarri, straordinariamente bravo come insegnante sul campo ma un po’ meno allenato a gestire e gestirsi dal punto di vista comunicativo. Nasce da qui la vera crisi con Lotito.