in questo momento,, di ruolo o perfettamente calati nella parte. Considerando periodo di forma, giocatori indisponibili su un fronte e sull’altro, risultati e prestazioni recenti,e la prova di San Siro non ha fatto altro che confermare che oggi tra la squadra di Inzaghi e quella di Mourinho esiste un abisso. A livello tecnico e tattico ma soprattutto di mentalità e di approccio alle partite. Tutti argomenti che spiegano quasi del tutto perchéTutto bello, tutto perfetto? No. Se il durante di Inter-Roma rientra complessivamente nella normalità di interpretare il tifo al giorno d’oggi e quindi anche (e soprattutto) di bersagliare un avversario - reo di aver “tradito” la causa - i- ma che diciamo? - mesi e tutto il resto, ossiae invitare tutti quanti a stemperare i toni, piuttosto che esasperarli raccontando la propria versione dei fatti su una vicenda sviscerata in ogni dettaglio e diventata stucchevole., come ha paventato nelle scorse settimane. Che attorno si stesse creando un’atmosfera oltre l’ostile, peraltro immotivata per certi versi se si considera che Lukaku oggi non è calciatore di proprietà né dell’una né dell'altra, interessava poco a tutti quanti. Stranamente è interessato poco a chi arrivava da favorita all'appuntamento e ha confermato in campo la sua forza:, con un Thuram sugli scudi che è la vera notizia e la vera scoperta di questo inizio di stagione.invece di innescare un meccanismo mediatico in cui ci sguazzano tutti ma in cui volutamente si perde di vista il vero obiettivo eE dire che di temi da sviluppare ce ne sarebbero stati molti e ancora di più ne ha lasciati in eredità la sfida di San Siro. E non rassicura il fatto che tra poco più di 3 mesi - il prossimo 11 febbraio - le due squadre saranno nuovamente l’una di fronte all’altra. Vogliamo essere ottimisti e coltivare la speranza che non si parlerà solo di Lukaku. E di fischietti.