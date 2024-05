C'è un nome a sorpresa per la panchina del Cagliari

Getty Images

Dopo l'addio di Claudio Ranieri il Cagliari si sta guardando intorno per trovare un nuovo allenatore. I rossoblù cercano un tecnico giovane per costruire un nuovo progetto con l'obiettivo di dare continuità alla permanenza in Serie A: i profili che stanno valutando sono quelli dell'ex Sassuolo Alessio Dionisi e di Marco Baroni, che nell'ultima stagione ha allenato il Verona portandolo alla salvezza.- Nell'ultima stagione Lucescu. Miglior attacco con 87 gol fatti e miglior difesa subendo appena 34 reti. In rosa c'è anche l'ex Udinese e Salernitana Troost-Ekong, che quest'anno ha saltato diverse partite per infortunio. Prima dell'esperienza in Grecia Lucescu ha allenato anche in Romania il Brasov e il Rapid Bucarest, l'Al-Jaish in Qatar e l'Al-Hilal in Arabia Saudita.

- Il Cagliari vuole stringere i tempi per, per poi iniziare il mercato giocatori e programmare ritiro e preparazione estiva. Da definire anche la situazione di alcuni giocatori in scadenza di contratto o in prestito con diritto di riscatto, la volontà di cercare trovare un allenatore in tempi brevi è legata anche al fatto di fare una scelta su quei giocatori in bilico.