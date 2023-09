A distanza di qualche anno, c'è un altro. E con il classe '82 oggi protagonista della Bobo tv non c'entra nulla. Nessuna parentela, i due sono solo omonimi. Uno di Bari l'altro di Trani, classe 2003 che preferisce partire largo a destra per poi accentrarsi, in estate il Cittadella l'ha preso per 200mila euro dal settore giovanile della Roma e. Col Bari ha preso una traversa che ancora trema, ma il gol è dietro l'angolo.- Cresciuto nel settore giovanile giallorosso, tre anni fa ha firmato il: "No, grazie". Claudio va avanti con il club che nel 2018 l'aveva pescato nel Barletta, l'anno prima aveva trascinato il Bisceglie alla finale scudetto Under 15 chiudendo il campionato da capocannoniere con 20 gol. Prima che arrivasse nella capitale, aveva fatto anche un provino con la Juve che lo rimandò a casa dopo tre giorni.- Il ragazzo è già stato inserito nei database di alcuni club di Serie A, qualcuno l'ha studiato anche da vicino e Atalanta e Sassuolo sono le società che al momento hanno dimostrato più interesse con qualche sondaggio.. Vogliono coccolarselo e godersi la crescita di un ragazzo che Gorini ha piazzato sulla trequarti nel suo 4-3-1-2. Parte indietro nelle gerarchie, ma alla lunga può prendersi spazio; step by step, dal Bisceglie al Cittadella per un futuro tutto da scrivere. Il calcio italiano scopre un altro Cassano.