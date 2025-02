C'è un nuovo Eto'o nella Liga: esordio per il figlio Etienne

Si è un po' fermata la favola delche con i suoi 35 punti viaggiava e viaggia spedita per un piazzamento europeo, ma le ultime due sconfitte consecutive hanno fatto allontanare il sogno 4° posto facendo precipitare i Rayistas al 6° posto. La sconfitta contro il Villarreal per 1-0 subita oggi è stata peròinterna perché la gara è stata l'occasione giusta per unnella Liga spagnola, quello diNo, il cognome non è casuale., storico attaccante di Inter e Barcellona fra le altre, che, come il padre, fa l'attaccante.arrivato la scorsa estate dall'Union Collado e che fino a qualche settimana fa si destreggiava con la formazione B del Rayo (terza serie spagnola) dove aveva comunque messo a segnoL'infortunio subito da Sergio Camello ha convinto l'allenatore Inigo Perez a convocarlo in prima squadra già da qualche partita, ma ora è arrivato finalmente anche l'esordio ufficiale.

Al minuto 87' con la gara ferma sull'1-0 in favore del Villarreal e con i padroni di casa in 10 uomini, ecco il cambio al posto di Garcia che gli è valsoQueste le sue parole rilasciate poi ai media spagnoli: "Aspettavo questo momento da tanto tempo, perché vedo premiati gli sforzi, miei, quelli della mia famiglia e soprattutto di mia madre in questo caso. Così come quello delle persone che mi amano e che mi hanno aiutato ad arrivare a questo momento. Beh, ne è valsa la pena, no? Ne sono molto felice".