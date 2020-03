Dani Ceballos può andare via dall'Arsenal a giugno? Il Milan ci penserebbe, ma il manager Mikel Arteta è cauto: "Non abbiamo ancora parlato del suo possibile riscatto dal Real Madrid. Sono davvero contento di Dani e di ciò che sta dando alla squadra in questo momento. Gli ci è voluto un po' di tempo dopo l'infortunio per tornare ai livelli mostrati in passato, ma ora sta andando molto meglio ed è per questo che gli sto dando più spazio".