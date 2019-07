Il centrocampista Dani Ceballos, che era stato seguito negli scorsi mesi anche dal Milan, spiega la decisione di trasferirsi in prestito dal Real Madrid all'Arsenal: "Sapevo di avere la fiducia dell'allenatore, cosa che è stata molto importante per me all'inizio. So bene la responsabilità di indossare questa maglia ed è stato un momento di grande orgoglio quando ho scelto di unirmi ai Gunners", ha detto al sito ufficiale del club".