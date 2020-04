A 'El Partidazo' dI Movistar ha parlato Dani Ceballos, centrocampista spagnolo del Real Madrid, in prestito all'Arsenal: "Mi piace il modo di intendere calcio di Arteta, così come stimo Setien (allenatore del Barcellona ndr). Tornare al Real Madrid? Ora sono all'Arsenal, posso dire che con i giocatori che ci sono è difficile trovare spazio al Real Madrid. Zidane? Non parlo con lui da quando me ne sono andato. Non credo parli con i giocatori ceduti in prestito".