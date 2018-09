Intervistato da Radio Marca, Dani Ceballos parla dell'addio di Cristiano Ronaldo al Real Madrid: "Non ho ancora capito né la sua partenza né quella di Zidane. Non ci ha disturbato. Di contro, non abbiamo capito perché l'ha annunciato subito dopo la finale di Champions League, era un momento di festa. Non potevamo rimproverargli nulla, ha dato tutto al Real Madrid e il club gli è riconoscente. Non so se le sue parole sulla famiglia Juventus fossero rivolte al Real o a una persona nel club. Al Real Madrid, ci sono sempre stati come Kakà e Ronaldo il Fenomeno. Cristiano non c'è più, ma la squadra continuerà a funzionare perché il Real è sopra a tutti".