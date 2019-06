Campione d'Europa, da protagonista. Dani Ceballos si è preso la sua rivincita, due anni fa perdeva a Cracovia la finale dell'Europeo Under 21 contro la Germania, questa sera, battendo i tedeschi di Kuntz, ha alzato al cielo di Udine un trofeo meritato. In una finale combattuta e poco spettacolare, decisa da Fabian Ruiz e Dani Olmo, ha brillato meno del solito, ma quello appena chiuso è stato il suo torneo., non quello discontinuo e sfiduciato dell'ultimo anno con il Real Madrid,nonostante 3 gol e 2 assist in 34 partite.Bisogna partire da qui per cercare di capire quello che sarà il futuro di Ceballos. Nonostante dalle parti del Santiago Bernabeu abbia diversi estimatori, a Madrid per lui non c'è posto.che può essere ceduto. Salvo una sorprendente retromarcia andrà via, con ogni probabilità all'estero. Il suo agente in queste settimane ha ricevute diverse proposte, delle quali parlerò con il diretto interessato a partire da domani.Ora che è tutto finito, che ha la medaglia d'oro al collo, è pronto a studiare le offerte.Il problema per Maldini-Boban-Massara è rappresentato dalle richieste del Real Madrid, cheUn doppio ostacolo, che rende difficile ogni tipo di trattativa. Con i blancos il Milan ha ottimi rapporti, ma non ha trovato terreno fertile, almeno per il momento. Il Real, che nei giorni ha risposto picche ai 30 milioni offerti dal Tottenham, non è disposto a fare sconti. Quella che inizia sarà una settimana decisiva: perMolto difficile, ma non impossibile.