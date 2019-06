Dani Ceballos, centrocampista del Real Madrid seguito con interesse anche dal Napoli e dalla Lazio, ha parlato a Deportes Cope del suo futuro: "Sono molto ambizioso, ho quattro anni di contratto con il Real Madrid e una clausola molto alta. Il mio obiettivo è vincere con il Real Madrid e credo che ci riuscirò. Zidane? Con me è sempre stato molto chiaro. Non vi dico cosa mi ha detto, perchè sono questioni private, ma in entrambe le sue parentesi in panchina è stato molto chiaro. Futuro? Non ho paura a lasciare la Spagna. Italia, Germania o Cina: dovunque vada, sarà per avere minuti".