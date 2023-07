Massimo Ceccaroni, direttore delle giovanili del Basilea quando Noah Okafor militava nel settore giovanile del club svizzero, parla così alla Gazzetta dello Sport: "Noah ha caratteristiche simili a quelle di Leao. Ha feeling con la palla, salta l’uomo, è rapido. Dice di poter fare la prima punta ma per me non gioca bene spalle alla porta. Di sicuro dà bene la profondità ma non segna 20 gol".