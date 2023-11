Federico Ceccherini, difensore del Fatih Karagumruk, ha rilasciato un'intervista a Cronache di Spogliatoio nella quale ha parlato anche della passione per i videogiochi e in particolare per Fortnite, titolo in cui il suo compagno di squadra era l'attaccante della Juventus Federico Chiesa: "Giocavamo sempre tra di noi e durante il Covid, decidemmo di fare un contest e ogni giorno far entrare i tifosi nel nostro party e fare partite con loro. Qualcuno non credeva che fossimo realmente chi dicevamo di essere. Piano piano il livello si alzava e a volte ci beccavamo le infamate: ‘Mamma mia quanto siete scarsi!’. Non solo in campo, anche su Fortnite ci prendevamo gli insulti ahah".