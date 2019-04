Vittorio Cecchi Gori pensa ancora alla Fiorentina. In un'intervista alla Nazione, l'ex patron viola è tornato sul fallimento del club avvenuto nel 2002: "C'è una causa per 400 milioni contro la curatela fallimentare in corso e sono convinto di avere ragione. Semmai dovessi vincere, quei soldi non li voglio io, o almeno me ne basterebbero pochi. Gli altri li metterei nella Fiorentina, così sarebbe più facile trattenere Chiesa".