Petr Cech lascia il calcio e torna al Chelsea. L'ex portiere ceco ha rilasciato le prime dichiarazioni



"Avevo tante opzioni per continuare a giocare, ma quella del Chelsea era sicuramente la più speciale per me. Ho una lunga storia alle spalle in questo club, questa è stata davvero la proposta migliore. Sono felice e privilegiato di poter avere quest'opportunità, di tornare qui. L'esperienza all'Arsenal mi ha fatto bene, ho conosciuto una realtà differente. Direi che la mia carriera in generale è stata un viaggio straordinario".