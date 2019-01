Il neo acquisto nerazzuro Cedric Soares ha rilasciato la sua prima intervista a Inter TV: "Sono molto felice, era da tanto che sognavo questo momento. Ovviamente venire qua all'Inter è un sogno che si avvera: è una squadra incredibile e sono molto felice di essere qui. Credo che le mie caratteristiche siano adatte al gioco di Spalletti. Ho gisto le partite dell'Inter con Spalletti, mi piace molto come gioca e ho avuto modo anche di parlare con Joao Mario per capire di più su come si lavora. Sono molto contento di essere qui, penso che il mio stile si adatti completamente a quello dell'Inter: chiaramente ci vorrà tempo per ambientarmi, per crescere insieme a loro, ma sono sicuro che andrà tutto bene. Joao Mario è un grande amico da tempo, siamo cresciuti nello stesso club. E' più giovane ma ci troviamo bene insieme, è un piacere tornare a giocare con lui. Mi ha parlato molto bene dell'Inter, si trova benissimo qui ed è contento, ormai gioca la maggior parte delle partite. Mi ha spiegato come gioca la squadra e la sua idea di calcio. L'Inter gioca da grandissima squadra e vuole sempre controllare il match, è una squadra molto organizzata. Sono molto contento di aver avuto la fortuna di venire qua e lottare insieme a lui per il bene dell'Inter. San Siro? Stadio mitico, credo che tutti i giovani sogno di giocare in uno stadio come San Siro, è pieno di storia e tanti giocatori fantastici ci hanno giocato: sarà un piacere per me. Vi racconto un aneddoto: avevo un'immagine di una squadra di calcio nel mio quaderno a scuola, era un'immagine dell'Inter perché era la mia squadra preferita. Forse c'era un motivo, mi piace credere nel destino. Obiettivi? Il primo è poter giocare davanti a tutti i tifosi nerazzurri, vorrei anche aiutare la squadra a raggiungere qualche traguardo: l'Inter è ancora in lizza per diverse competizioni, è positivo. Nazionale? Voglio essere convocato. Lotterò per un posto come sempre: il Portogallo è impegnato in un bel torne, seppur breve e intenso, se avessi la possibilità di essere convocato sarebbe molto bello".