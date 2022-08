Entro la prossima settimana Antonin Barak dovrebbe sostenere tutte le visite mediche del caso e poi mettere nero su bianco il suo accordo con la Fiorentina. Allo stesso tempo il Verona di Cioffi, perso anche Simeone ceduto pochi giorni fa al Napoli, necessità di acquisti importanti per non rischiare di invischiarsi in pericolose lotte di bassa classifica. Al club Veneto servono tanti gol, tra Barak e Simeone la scorsa stagione hanno sfiorato quota 30 in due, e l'ultima idea del presidente Setti porta ad un ex giocatore della Fiorentina. Stiamo parlando di Josip Ilicic, ormai scaricato da Gasperini, per il quale però il Verona dovrà battere la forte concorrenza del Bologna: Mihajlovic stravede per lo sloveno ed è pronto a tutto per fargli vestire la maglia rossoblu.