La CEE Cup dà appuntamento al 2021. La decima edizione del torneo mondiale giovanile, destinato alle formazioni Under 19, non andrà in scena - come previsto - dal 23 al 29 luglio di quest'anno, ma si terrà sempre a Praga la prossima estate.



Il comitato organizzativo della competizione - che nel corso delle nove edizioni ha visto la partecipazione di squadre del calibro di Everton, Besiktas, Shakhtar Donetsk, Burnley, RB Lipsia e Palmeiras (vincitrice del torneo 2019) - ha annunciato la decisione di rinviare la kermesse di quest'anno a causa delle restrizioni imposte dal governo della Repubblica Ceca.



"Siamo molto dispiaciuti ma devo comunicare a malincuore che quest'anno il torneo non si svolgerà - ha dichiarato attraverso un comunicato stampa il fondatore e responsabile dell'organizzazione del torneo Roberto De Blasio -. Per noi è estremamente importante salvaguardare la salute dei giovani calciatori. Come già accaduto in passato, alcuni di loro sono diventati protagonisti nelle prime squadre proprio dopo aver partecipato al nostro torneo. Preferiamo prenderci una pausa di un anno e offrire un'esperienza unica per i partecipanti e una competizione di qualità eccellente per celebrare i dieci anni dalla nascita della CEE Cup".



Martin Malik, presidente della Federcalcio ceca, ha aggiunto: "Non vedevamo l'ora di festeggiare il decimo anniversario dalla fondazione della CEE Cup, un evento molto importante che permette al movimento calcistico ceco di mettersi in luce in tutto il mondo. Attendiamo con grande impazienza il 2021, quando dare il benvenuto a tutti i club partecipanti".