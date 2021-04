Nuova intervista alla stampa estera concessa dal presidente della Uefasul tema che tiene banco ormai da quasi una settimana, ossia il progetto della. Queste le sue dichiarazioni ai tedeschi di Der Spiegel: "".Un messaggio forte e chiaro indirizzato a, le quattro squadre che, pur accantonando momentaneamente il piano, non hanno affatto preso le distanze dall'idea di studiare una nuova competizione, con una nuova formula rispetto all'attuale Champions League: "", ha aggiunto Ceferin.Che ad Associated Press ha rincarato la dose ribadendo l'imprescindibilità di una netta presa di distanza dai loro propositi delle società dissidenti: "E se sono pronti, non possono crearsi la loro personale competizione.La prossima settimana ci confronteremo con le varie federazioni e le leghe coinvolte e valuteremo quello che si potrà fare".