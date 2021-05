Aleksander Ceferin accusa nuovamente i club della Superlega, con parole dure. Intervistato da L’Equipe nelle ore che precedono la finale di Champions League, il numero uno della Uefa ha dichiarato: "Final Four in Champions League? Personalmente, mi piacerebbe che accadesse. Potrebbe essere una buona soluzione e vantaggioso in termini di ricavi se è ben fatto. Non c’è urgenza. Possiamo deciderlo tra un anno”.



SU BARCELLONA, REAL MADRID E JUVE - "Per l’intera famiglia calcistica, il loro atteggiamento è scioccante e inaccettabile. Con loro non c'è nessun dialogo"



Poi a Sky: "Non posso commentare se e quando arriveranno squalifiche, mi diverte che vogliano comunque giocare la Champions League. Non c'è nessun tipo di rapporto con loro. Sono da soli, non possono paralizzare nulla, 3 club contro 244"..