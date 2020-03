Alexander Ceferin, presidente della Uefa, dice la sua sul Var: “Non c’è modo di tornare indietro. Il Var è utile in molte situazioni, ma secondo la mia opinione e della nostra commissione arbitrale è troppo poco chiaro. Ci sono problemi che devono essere risolti, per esempio la linea del fuorigioco dovrebbe essere un po’ più spessa. Se si è in fuorigioco per un centimetro, si può considerare davvero offside? È davvero un vantaggio per il giocatore? È anche la regola sui falli di mano è poco chiara”.