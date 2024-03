Ceferin: 'Gravina è una persona onesta, ha il mio totale supporto. La sua è una vicenda incredibile'

Gabriele Gravina continua a ribadire la sua innocenza e l’assoluta liceità dei comportamenti contestatigli formalmente dalla Procura della Repubblica di Roma - autoriciclaggio e appropriazione indebita - dopo il dossieraggio emerso nei suoi confronti da parte del finanziere Pasquale Striano e dai suoi complici. A garantire sulla trasparenza del presidente della FIGC ci ha pensato - dalle colonne de La Gazzetta dello Sport - anche il numero uno della Uefa Aleksander Ceferin: "Credo assolutamente che spiegherà tutto. Ha il mio totale supporto. Il problema è che il danno è ormai fatto, ma purtroppo viviamo in tempi davvero terribili. E' abbastanza sorprendente che dossier del genere possano essere realizzati senza un’approvazione legale e con abuso di informazioni personali. In secondo luogo, in ogni sistema democratico la presunzione di innocenza deve essere rispettata, mi sembra".



Ceferin, che ha incontrato Gravina nella giornata di lunedì - essendo il presidente della Federcalcio italiana anche il braccio destro di Ceferin alla Uefa - ha concluso così il suo intervento: "Non cambia nulla per noi, anzi offro il mio personale supporto a Gabriele. Lo conosco benissimo, lo considero una persona onesta e perbene e un grande dirigente calcistico".