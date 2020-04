torna a parlare: "". Il numero uno dellaha parlato al quotidiano sloveno Ekipa e ancora una volta ha sottolineato come la sua intenzione sia di riprendere e concludere regolarmente la stagione: "Sono ottimista e fiducioso - spiega riferendosi ai vari campionati nazionali -,. Oggi non posso promettere o garantire nulla, tutto dipenderà dalla situazione di ciascun Paese. Anche la Premier League?: se si tornasse a giocare, quasi sicuramente lo vincerebbe, se non si dovesse giocare, sarebbe comunque opportuno annunciare i risultati e determinare i campioni delle rispettive leghe nazionali; e anche in questo caso, non vedo come potrebbe vincere il titolo qualcun altro se non il Liverpool. Capisco che i tifosi dei Reds possano essere delusi in caso di vittoria in uno stadio vuoto, ma in un modo o nell'altro penso che vinceranno la Premier".- Ceferin si sofferma poi sulle sorti della Champions League: "Per quel che sappiamo oggi - prosegue il presidente della Uefa -,. Non possiamo esserne certi e ancora non possiamo sapere se nella finale o in qualsiasi altro evento ci saranno o meno i tifosi, ma dobbiamo farci trovare pronti per tutti e due gli scenari: dipende dalla pandemia, ma al momento, ripeto, contempliamo una normale conclusione della Champions".- Infine, Ceferin commenta il duro sfogo del presidente del Brescia Massimo Cellino , che aveva definito la Uefa 'arrogante e irresponsabile' e minacciato di non schierare la squadra in caso di ripresa del campionato: "Prima di tutto, la Serie A non risponde alle competenze della Uefa. In secondo luogo,. Terzo e ultimo punto, non credo che le sue recenti parole fossero rivolte alla Uefa. Ad ogni modo voglio sottolineare che non metteremo in pericolo nessuno e che ascolteremo tutti per trovare una soluzione adatta a ogni Lega, non appena i rispettivi governi ci daranno il via libera".