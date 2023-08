Aleksander Ceferin, presidente della Uefa, intervistato dall'Equipe parla in modo duro dell'esclusione della Juventus dalle coppe europee per la stagione 2023-24: "Prima di tutto, è logico che un club che non ha rispettato le regole venga sospeso. Si tratta di una decisione presa da un organismo indipendente (l'organo di controllo finanziario dei club). Non si può punire un club tra dieci anni se ha fatto qualcosa di sbagliato adesso. Non possono decidere di sospendere la Juve nel 2028 in attesa che si qualifichi per la Champions League. Per qualsiasi club, una sanzione come questa è importante. Significa perdere 40-50 milioni di euro. Non è una cosa da poco, soprattutto se si tratta di un club in gravi difficoltà finanziarie".