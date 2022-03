Sono bastate le primecheIntervenuto al FT Business of Football Summit, il numero uno del calcio europeo ha dichiarato: "Sono stanco di questo progetto non calcistico.Mentre noi lavoriamo per salvare giocatori in questa situazione, loro vogliono rilanciare questo progetto. Possono pagare chiunque per dire che è un bel progetto, ma resta una idea senza senso. Tra l’altro, uno dei dirigenti che ora è tornato a spingere per questo progetto mi ha chiamato per scusarsi, però ora comunque tira dritto".ha poi rincarato la dose: ", un uomo senza vergogna. Nemmeno la guerra lo ha ammorbidito, vergognosamente.Ci sono cose ancora da chiarire, per questo la decisione finale non c’è ancora. Chiunque compari le due cose non è serio.Ci saranno più posti per medie e piccole leghe. E non confronterei la situazione Superlega con quella con la Fifa, con la Fifa discutiamo ogni giorni. Il mondiale biennalòe è un progetto che nessuno vuole. Ne abbiamo discusso con Infantino e stiamo discutendo per altre opzioni, ma sono sicuro che troveremo soluzione".- A rincarare la dose ci ha pensato il presidente della Ligaa sua volta ospite del forum del Financial Times: "Se Andrea Agnelli non spiegherà oggi il nuovo progetto significa che mentirà. Con Barcellona e Real Madrid si è incontrato a casa sua. Ora stanno dicendo che non vogliono posti fissi. Creano un danno enorme".Alle 18.30 è atteso l'intervento e l'inevitabile replica dello stesso presidente della Juventus, che a sua volta interverrà al FT Business of Football Summit.