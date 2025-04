Ceferin prima di Celje-Fiorentina: "Il 25% della popolazione locale è qui allo stadio"

AFP via Getty Images

Tra gli spettatori del match di questa sera di Conference League traanche Aleksander. Il presidente della UEFA è stato intervistato da Sky Sport prima della partita: "Ci sarà una grande festa per questa partita, allo stadio c'è il 25% della popolazione di Celje. Spero abbiano una possibilità, anche se la Fiorentina è davvero molto forte"."Rocco è un grande appassionato di calcio, lo vedo sempre così nervoso in tribuna che temo per la sua salute. L'ho visto a due finali, anche stavolta potrebbero arrivare di nuovo in fondo. Ho visto la Fiorentina settimana scorsa ed è davvero una squadra molto buona".

"Tutti, tranne il solito 1% di critici, sono molto contenti. L'ultima giornata del girone è stata elettrizzante, ogni gol cambiava tutto. Non solo per la Champions, però, è stato un successo anche per Europa League e Conference. Si vede anche stasera, una città di 50mila abitanti può arrivare tra le migliori otto".Parola fine alla Superlega?"La Superlega non esiste comunque, l'ultima parola è stata già data tanto tempo fa".