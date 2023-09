Il presidente della, ha rilasciato un'intervista a N1, testata slovena: "La Superlega? Sicuramente è stato uno degli eventi più importanti per il calcio, lo dicono tutti. Il calcio non sarebbe più lo stesso se non avessimo fermato questo progetto, questa idea folle. Non vedo alcuna possibilità per questa idea, almeno nei prossimi 20 o 30 anni. Quello che succederà dopo è davvero difficile da prevedere"."Chi afferma che la Champions League sia in qualche modo simile a una Superlega non conosce o non vuole conoscere il calcio. Nella Champions League, ogni Paese ha la possibilità di far qualificare il suo campione. Il sistema che l’UEFA ha, tiene in piedi l’intero calcio. La Superlega avrebbe avuto 12 club che non avrebbero mai lasciato nessuno entrare. Come potete paragonarlo, non lo capisco"."Se ho ricevuto offerte o inviti da loro? No. Si fa menzione del desiderio dell’Arabia Saudita di ospitare la finale della Champions League o addirittura di far giocare le loro squadre nella Champions League, ma queste informazioni mi arrivano sempre attraverso intermediari. Personalmente, nessuno mi ha ancora proposto nulla. A volte leggo su media molto 'credibili' che stiamo già discutendo di queste cose, ma è assolutamente una sciocchezza. La Champions League si giocherà in Europa, e parteciperanno squadre dei paesi membri dell’UEFA. Non abbiamo nemmeno discusso di altre possibilità"."Penso che questa storia con l’Arabia Saudita abbia una durata relativamente breve. Ho detto più volte che, secondo me, è un approccio sbagliato allo sviluppo del calcio. Portare calciatori che in Europa hanno praticamente concluso la loro carriera non fa progredire il calcio. Lo stesso ha fatto la Cina alcuni anni fa, e la loro nazionale non è ancora riuscita a qualificarsi per la Coppa del Mondo. Quindi, nei nostri provvedimenti, non mi preoccuperò di nessuna altra lega. In un certo senso, si può davvero parlare di un livello diverso rispetto alla Cina, almeno per quanto riguarda i nomi dei giocatori. Ma il livello delle cifre monetarie non è molto diverso".