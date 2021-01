Jeremie Frimpong lascia il Celtic. A confermarlo è il tecnico degli scozzesi Neil Lennon, senza comunicare il club estero che preleverà l'esterno destro: "Ora è all'estero a trattare con un club, sembra che l'accordo si faccia. Il giocatore ha espresso il desiderio di partire sei-sette settimane fa. Il club ha ricevuto un'offerta molto importante e il giocatore sentiva che era ora di cambiare. E' il calcio, siamo delusi che se ne vada, ma è arrivato per 300mila sterline e va via per un'enorme cifra". Frimpong era stato accostato anche alla Roma.



Lennon parla anche di Odsonne Edouard: "Non vogliamo venderlo, non abbiamo interesse nel farlo né abbiamo ricevuto offerte".