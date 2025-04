Celje-Fiorentina: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

La Fiorentina sta vivendo assolutamente magico in stagione e, dopo aver raccolto la bellezza di 7 punti contro Juventus, Atalanta e Milan, guarda con ottimismo anche all'impegno europeo. Giovedì 10 aprile alle 21:00, infatti, i viola saranno di scena in Slovenia dove sfideranno il Celje nell'andata dei quarti di finale di Conference League. L'obiettivo è lo stesso delle precedenti stagioni: arrivare in fondo e provare a portare a casa il trofeo.

: Celje-Fiorentina: giovedì 10 aprile 2025: 21:00: Sky Sport Uno, Sky Sport (252): SkyGo, NOW: Silva; Karnicnik, Vuklisevic, Bejger, Juanjio Nieto; Svetlin, Dulca, Zabukovnik; Seslar, Delaurier-Chaubet; Kucys.. Riera.: Terracciano; Moreno, Comuzzo, Ranieri; Dodò, Adli, Cataldi, Folorunsho, Parisi; Beltran, Kean.. Palladino.AMpio turnover per Palladino che farà respirare coloro che hanno fatto gli straordinari in campionato. Scelte obbligate, però, sulle fasce e nel ruolo di centravanti, viste le poche alternative e il recente infortunio di Gosens. Adli e RIchardson si giocano un posto a centrocampo. In attacco Beltran è favorito su Zaniolo.

Celje-Fiorentina sarà visibile ai canali Sky Sport Uno e Sky Sport (252) dopo aver sottoscritto un abbonamento valido all'emittente satellitare.- La gara sarà visibile anche sulle applicazioni, scaricabili su tutti i principali store, SkyGo e Now con un abbonamento attivo.- La telecronaca della sfida è affidata a Dario Massara con commento tecnico di Lorenzo Minotti.