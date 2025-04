Celje-Fiorentina, le pagelle di CM: De Gea sempre decisivo, Ranieri se lo inventa da solo, male Zaniolo

Getty Images

Silva 5, Nieto 6, Vuklisevic 6,5, Nemanic 6, Karnicnik; Kvesic 6,5, Zabukovnic 5,5; Delaurier-Chaubert 7, Seslar 6, Svetlin 6; Matko 7. All. Riera 6,5: risponde presente quando chiamato in causa, come in occasione delle due parate nel finale. Delaurier-Chaubert lo spiazza dal dischetto. Come sempre decisivoKvesic da quel lato gli dà un certo fastidio. Procura il rigore, non solo per colpa sua, ma è troppo irruento nell'intervento: balla anche lui. Se la cava col mestiere quando può: domenica gli era stato annullato un eurogol, si rifà con una rete tutta sua in una delle consuete sortite offensive. Dietro aggiunge aggressività

provato a tutta fascia. Semplicemente, non è il suo. E ha già la lingua fuori dopo un tempo. Dal 46' Parisi 6: utile in copertura, quando il Celje spinge: lo si vede poco, ma quando conta. Si procura il rigore e lo trasforma con freddezza. È il terzo centro nelle ultime cinque. È in forma: ci mette una ventina di minuti a carburare, poi sale in cattedra. Gestisce bene gioco e tempi. Dal 63' Richardson 5,5: ingresso evanescente. Lo si vede pochissimo: ha un tocco pulito, ma è troppo compassato. E perde un paio di palloni sanguinosi. È ancora un passo indietro rispetto ai titolari. Dal 63': una sua ingenuità costa la massima punizione e il Celje accorcia dal dischetto

mezzo voto in più per l'impegno e per il motore inesauribile in un ruolo non suo. Ma vale quanto detto per Moreno. Esperimento fallito. Dal 77'prende un'ammonizione inutile che, da diffidato, gli fa saltare il ritornol'occasione è arrivata, come gli aveva detto Palladino. Ma continua a fare una fatica terrificante nel ruolo di centravanti. Il vice Kean la Fiorentina non ce l'hatanto dinamico quanto inconcludente. Continua a dare l'impressione di essere più utile da subentrato che dal 1'sufficienza stiracchiata perché, alla fine, la vittoria la porta a casa. Ma le scelte di formazione non convincono e, soprattutto, la prestazione non c'è contro un avversario di caratura nettamente inferiore alla Fiorentina. Se la viola sarà la stessa anche fra una settimana, ci sarà da soffrire