Celje, il tecnico avverte la Fiorentina: "Hanno valore, ma noi non ci snaturiamo"

44 minuti fa



Dopo aver passato il turno contro il Panathinaikos in Conference League, la Fiorentina si prepara ai quarti di finale della competizione continentale. Turno in cui incontrerà gli sloveni del Celje, che hanno superato negli ottavi battendo il Lugano. Il tecnico Albert Riera ha parlato dell'imminente doppia sfida con la Fiorentina ai microfoni di Sport TV. Queste le sue parole:



IDENTITA' - "Sarà sicuramente una sfida difficile contro un avversario di grande valore, ma noi affronteremo il match con il nostro stile di gioco. Non credo che un approccio eccessivamente difensivo sia la chiave per ottenere risultati garantiti. Vogliamo restare fedeli alla nostra identità e alla nostra filosofia di gioco. L'obiettivo è ottenere un risultato simile a quello che abbiamo conquistato contro il Lugano."