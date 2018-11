Massimo Cellino, presidente del Brescia, avvisa Inter e Juventus: Sandro Tonali non ha prezzo al momento. Così ha parlato l’ex patron del Cagliari alla Gazzetta dello Sport: “Quanto vale Tonali? Non faccio cifre, sto cercando di proteggere un vero talento. Papà? No, diciamo che sono lo zio. Ha una famiglia solida, tipica lombarda. Ha promesso a me e alla mamma che finirà lo scientifico”.



NAZIONALE - “Se meritava l’azzurro? Certo, e metterà in difficoltà Mancini, perché è pronto. E’ il prototipo del centrocampista moderno, inventa e difende”.



PARAGONI - “Si assomigliano fisicamente, per il resto sono diversi: Pirlo alla sua età giocava più avanti poi Ancelotti gli ha cambiato ruolo, Sandro ha grandi doti di equilibratore e credo farà il percorso inverso: tra qualche anno giocherà trequartista. E’ formato dal punto di vista muscolare e ha il senso del gol. Mi ricorda O’Neill che dal Cagliari è poi passato alla Juve. Fabian ha avuto la carriera rovinata dall’alcol, Sandro è un 18enne con la testa da adulto”.