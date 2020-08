Massimo Cellino, presidente del Brescia, ha parlato di Sandro Tonali, centrocampista che piace a Milan e Inter, nel corso di un’intervista concessa a Sky Sport: "Ho apprezzato la serietà di Maldini, che conferma quella storica del Milan. Non aggiungo altro perché non voglio essere inopportuno o poco riservato.





SULL'INTER - "Marotta? Mi ha sempre confermato il forte interesse per il giocatore da parte dell’Inter. Io ho sempre evitato trattative con altri club, anche esteri. Ma anche il ragazzo ha la necessità di sapere qual è il suo futuro: io non ho fretta, ma Tonali sì”.