"Una dozzina di giorni fa il Manchester United ci ha fatto un'offerta di almeno dieci milioni in più rispetto a quella del Milan". Lo racconta Massimo Cellino, presidente del Brescia, a QSVS su Sandro Tonali: "Sandro andrà al Milan perché lo ha scelto lui. Io ero abituato a trattare con l'Inter di Moratti, pur essendoci Marotta e Ausilio che stimo, non vedo più l'anima Inter di un tempo, l'identità di un tempo. Marotta non l'ho sentito ultimamente ma Tonali lo voleva già alla Juventus".