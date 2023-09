La sparata di ieri di Massimo, che ha parlato di pignorare le quote della Sampdoria a causa di una situazione debitoria legata ad un accordo tra lui e Andrea, è caduta nel vuoto da parte del club blucerchiato. Non ci sono state repliche da parte della società, che ha ignorato la sparata del presidente del Brescia.Se anche Cellino non dovesse ricevere il pagamento di quanto dovuto (un milione di euro) la strada del pignoramento resta impraticabile. Ne sono consapevoli anche i legali dello stesso Cellino: nel portafoglio di Radrizzani infatti. Il 52% del capitale azionario è infatti nelle mani di Gestio Capital, fondo di Manfredi che detiene il 100% della Blucerchiati Srl, le restanti fanno capo a Sport Spettacolo Holding (48%) di Massimo Ferrero, e verranno diluite con i futuri aumenti di capitale.