Vedo che alcuni milanisti, ispirati dai soliti “disinteressati” operatori dell’informazione, se la stanno prendendo con il presidente del Brescia Cellino per le sueLeggo testualmente le parole dell’ex presidente del Cagliari, che lavora nel calcio dal 1992 e che ha sempre collaborato volentieri con il Milan per esempio, tecnico dell’ultimo scudetto rossonero. Leggo testualmente Cellino che, con il calcio, ha sempre fatto soldi raggiungendo quasi sempre gli obiettivi sportivi (Allegri dixit). Leggo testualmente Cellino che negli ultimi anni è riuscito a costruire o ristrutturare stadi nonostante i mille ostacoli della burocrazia e della politica italiane., cioè dal famoso rendering dello stadio al Portello e che ancora adesso ci fanno sospirare con fantomatiche conference call durante il drammatico lockdown di questi giorni.. Leggo testualmente Cellino che si pone una domanda legittima che poi è la stessa che si pongono tutti i milanisti che non hanno gli occhi foderati di fette di salame da 3 anni a questa parte.. Domanda semplice e diretta, una domanda alla quale Cellino non sa dare risposta e per questo motivo non prende nemmeno in considerazione il Milan per la cessione della pietra più preziosa della sua rosa. Una cessione inevitabile vista la probabile retrocessione del Brescia. Una di quelle cessioni che hanno fatto la fortuna delle sue squadre.Sicuramente Cellino cederà Tonali e non prende in considerazione il Milan non solo per venderglielo, ma. Ciò significa che Cellino si domanda “Di chi è il Milan?”, ma sa per certo che a chiunque appartenga, questo “chiunque” non ha le possibilità economiche per acquistare quello che io, ma non solo io, ritengo il più forte centrocampista della nuova generazione.. Ma non facciamo ricadere la colpa su Cellino, che di certo pensa come sempre ai propri interessi.. Invece di prendercela con Cellino perché non ci cede Tonali domandiamoci perché prima per Cellino il Milan era un esempio da imitare e invece adesso è una squadra da sbeffeggiare.Già che ci siamo magari, questo “qualcuno”, potrebbe chiedere a Cellino un consiglio su come si fa a ristrutturare S. Siro o a costruirne uno nuovo.