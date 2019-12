Domani mattina ci sarà l'incontro decisivo per Stanislav Lobotka: a Londra si incontreranno Napoli e Celta Vigo per comprendere se ci sono i margini per la chiusura dell'accordo per il centrocampista slovacco. Il Celta pretende almeno 25 milioni, il Napoli era fermo a 18+bonus con la formula del prestito con obbligo di riscatto. La trattativa continuerà ad oltranza.



Per Lobotka è già pronto un pre-contratto tra i 2 ed il 2.5 milioni a stagione fino al 2024: trovato l'accordo tra i club, sarà facile definire anche tra il Napoli e gli agenti dello slovacco che spingono per il club azzurro.