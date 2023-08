Nella trattativa che può portare Gabri Veiga al Napoli c'è una figura che può diventare determinante: l'ex allenatore Rafa Benitez in estate ha firmato con il Celta Vigo e in questi giorni ha avuto contatti con De Laurentiis per parlare del talento classe 2002: "Arriva da una grande stagione, ha l’età e il potenziale per crescere e diventare un giocatore importante. E' normale che attragga l’attenzione di top club europei, con capacità economiche per affrontare il suo prezzo. Sappiamo che c’è un interesse ufficiale, vedremo come andrà a finire. Bisogna vedere come reagirà la squadra in caso di cessione".



RITORNO A NAPOLI - Dopo l'addio di Spalletti e prima di firmare con il Celta Vigo, si era parlato anche di un possibile ritorno di Benitez a Napoli: "Avevo diverse proposte, alcune più concrete e altre meno. Ho scelto il Celta, non credo sia rispettoso parlare di altre società".