Gabri Veiga si prepara per diventare un nuovo calciatore del Napoli. Trovata l'intesa finale tra i partenopei e Celta Vigo, ma non c'è ancora l'ufficialità. Intanto i galiziani saranno in campo in trasferta contro la Real Sociedad e c'è l'incognita sulla presenza o meno proprio del calciatore ormai prossimo al trasferimento in azzurro. A parlare dell'argomento di ha pensato Rafa Benitez, allenatore proprio dl Celta, in conferenza stampa:



"Finché Gabri è un nostro calciatore, lo considero un giocatore in più. Devo parlargli e scoprire il suo stato d'animo. Non posso nascondere ci sia movimento attorno a lui. Lo convocherò se non ci saranno novità. Lo vedremo in squadra perché lo dico io, anche se dovesse slogarsi una caviglia (ride, ndr). Se dovesse verificarsi quel fatto (la cessione al Napoli, ndr) avremo qualche possibilità di fare qualcosa. In questo momento, però, il mercato non è così facile e ci sono dei limiti da considerare. Visto il periodo, non è come quando ti presenti ad inizio luglio con i soldi freschi per il mercato. Perdita Veiga? Nessuna squadra vuole sbarazzarsi dei suoi migliori giocatori. Se può far bene a Napoli? Lo vedo bene ovunque per le sue potenzialità".