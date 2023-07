La Corte Superiore di Giustizia dell'Andalusia ha confermato la condanna a quattro anni di reclusione inflitta dal Tribunale provinciale di Almeria a Santi Mina, attaccante rientrato recentemente al Celta Vigo dopo un prestito in Arabia Saudita, per aver abusato sessualmente di una donna a Mojacar. A riferirlo è il quotidiano AS.



IL FATTO - La pena è stata comunque in parte ridotta. Il giocatore dovrà corrispondere alla vittima danni morali per 25 mila euro (in primo grado era stato condannato a un pagamento di 50 mila euro). I fatti risalgono al luglio 2017: Santi Mina era in compagnia di tre amici e su un camper parcheggiato all'esterno di una discoteca di Mojacar lui, da solo, ha abusato della ragazza.