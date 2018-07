Lobotka, centrocampista del Celta Vigo, parla del suo futuro ad AS: "Il mercato è ancora aperto, dunque nessuno può avere certezze. Diciamo che resterò al Celta Vigo al 70-80%. Il Napoli ha presentato un'offerta e si è parlato anche di altri club, anche se gli azzurri erano in testa. Ci sono stati contatti a inizio estate ma ora non più. Se qualcuno mi vuole, deve pagare la mia clausola rescissoria".