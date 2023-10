La partenza a rilento del Celta Vigo di Rafa Benitez mette in dubbio la posizione del tecnico ex Napoli e Liverpool. Solo una vittoria in 10 partite e ben 6 sconfitte, ultima delle quali il 3-0 patito ieri per mano dell'Atletico Madrid. Secondo AS, l'esonero non è però al momento un'opzione tenuta in considerazione dalla dirigenza del club spagnolo.