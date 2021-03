Il contratto dell’attaccante Rafael Santos Borré con il River Plate scadrà a giugno e probabilmente non verrà rinnovato. Il venticinquenne ha molti estimatori, ai quali si è aggiunto anche il Celta Vigo, come riportato da Mundo Deportivo.



Prima del match perso in casa con il Real Madrid, il DS dei galiziani, Felipe Miñambres, ha confermato ai microfoni di Movistar l’interesse per il colombiano.



Borré aveva già giocato in Spagna, ma con poca fortuna, con l’Atlético Madrid nel 2015 e l’anno successivo con il Villarreal, prima di tornare in Sudamerica, questa volta a Buenos Aires. Con la maglia rojiblanca del River ha vinto una Libertadores da protagonista, quella dell’epico doppio Superclásico in finale, ed ora sembra pronto per il calcio europeo.