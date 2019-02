Il difensore centrale di proprietà del Celta Vigo Facundo Roncaglia ora in prestito al Valencia in un’intervista rilasciata ad AS, ha dichiarato che vorrebbe rimanere a lungo al Valencia, nonostante il club non abbia alcun diritto di riscatto su di lui. Se in questi mesi l’ex Fiorentina convincerà la dirigenza con le sue prestazioni, il club valenciano proverà a trattare con il Celta per trattenere il giocatore.