Sesto acquisto ufficiale nell'estate del Celta Vigo, che rinforza il proprio reparto d'attacco con un calciatore preso dalla Eredivisie. Arriva in Liga l'attaccante greco Anastasios Douvikas (24 anni), prelevato a titolo definitivo dall'Utrecht per una cifra che non viene rivelata nei comunicati ufficiali ma che si ritiene essere superiore ai 10 milioni di euro. Douvikas ha sottoscritto un contratto quinquennale con il Celta, in scadenza nel 2028.