El RC Celta y Luis Campos separan sus caminos. — RC Celta (@RCCelta) December 23, 2023

Ilha annunciato la separazione da. Il direttore sportivo delricopriva infatti anche il ruolo diall'interno del club spagnolo. La scelta però, alla luce di un inizio di stagione non pienamente soddisfacente, è quella di proseguire senza Campos. Lo fa sapere il Celta attraverso i propri canali:"RC Celta e Luis Campos si separano. Il club e il consulente sportivo esterno hanno raggiunto un accordo per la separazione del portoghese, che ha iniziato la sua tappa celeste nel marzo 2022. L'RC Celta desidera esprimere la propria gratitudine a Luis Campos per il lavoro svolto durante l'ultimo anno e mezzo e gli augura un grande successo per il futuro. La partenza del portoghese non influirà sull'imminente pianificazione sportiva di una struttura che sarà guidata dall'inserimento di un nuovo direttore sportivo, con un ruolo e modello diverso da Campos, poiché sarà costantemente presente giorno per giorno, su base giornaliera".